Пожалуйсто,подскажите сказку где осуществляется какой-либо обмен,СРОЧНО!

Экономика
Пожалуйсто,подскажите сказку где осуществляется какой-либо обмен,СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сказка о рыбаке и рыбке, там старик дает рыбке жизнь,а рыбка в замен дает ему то, что он захочет. это и есть обмен.
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