3+1=4 13 + 1 = 14 чем они схожи и чем отличаются друг от друга
Математика
3+1=4 13 + 1 = 14 чем они схожи и чем отличаются друг от друга
Ответ(ы):
Гость:
Схожи тем, что состоят из одинаковых цифр, математических действий. различаются тем, что во втором есть двузначные числа, а в первом нет
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