Напрасно почему без т

Русский язык
Напрасно почему без т
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверочное слово "напрасен"
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