Укажи две группы причин: 1) Почему немцы смогли вплотную подойти к Москве; 2) Почему советским войскам удалось отстоять Москву.

История
Укажи две группы причин: 1) Почему немцы смогли вплотную подойти к Москве; 2) Почему советским войскам удалось отстоять Москву.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Появление новых танков. Сосредоточенность войск 2)"Оступать нельзя ,позади Москва" Умения солдат вести боевые действия. Добровольное пополнение армии
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