Укажи две группы причин: 1) Почему немцы смогли вплотную подойти к Москве; 2) Почему советским войскам удалось отстоять Москву.

История

Укажи две группы причин: 1) Почему немцы смогли вплотную подойти к Москве; 2) Почему советским войскам удалось отстоять Москву.

Автор: Гость