Помогите решить плиз! После понижения цен на 20 % товар стал стоить 80 руб.Сколько о?? стоил до снижения цены?
Математика
Помогите решить плиз! После понижения цен на 20 % товар стал стоить 80 руб.Сколько о?? стоил до снижения цены?
Ответ(ы):
Гость:
100%-20%=80% 80*0,8=640 вроде бы так))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Что особо примечательно для цветков ветроопыляемых растений и почему не кружатся насекомые над цветками ржи
История
Укажи две группы причин: 1) Почему немцы смогли вплотную подойти к Москве; 2) Почему советским войскам удалось отстоять Москву.
Русский язык
Русский язык