Помогите решить плиз! После понижения цен на 20 % товар стал стоить 80 руб.Сколько о?? стоил до снижения цены?

Математика

Помогите решить плиз! После понижения цен на 20 % товар стал стоить 80 руб.Сколько о?? стоил до снижения цены?

Автор: Гость