Помогите решить плиз! После понижения цен на 20 % товар стал стоить 80 руб.Сколько о?? стоил до снижения цены?

Математика
Помогите решить плиз! После понижения цен на 20 % товар стал стоить 80 руб.Сколько о?? стоил до снижения цены?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
100%-20%=80% 80*0,8=640 вроде бы так))
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