Предложение со слосочетанием торфеное болото

Русский язык
Предложение со слосочетанием торфеное болото
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Торфяное болото ещё называют торфяником или торфяной залежью.
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