Напор воды в водокачке создаётся насосами. на какую высоту поднимается вода, если давление, созданное насосом, равно 50кПа. Эй будущие учение помогите!И это поподробней объясните, а то в этой науке я фундук!!
Физика
Напор воды в водокачке создаётся насосами. на какую высоту поднимается вода, если давление, созданное насосом, равно 50кПа. Эй будущие учение помогите!И это поподробней объясните, а то в этой науке я фундук!!
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