Напор воды в водокачке создаётся насосами. на какую высоту поднимается вода, если давление, созданное насосом, равно 50кПа. Эй будущие учение помогите!И это поподробней объясните, а то в этой науке я фундук!!

Физика

Напор воды в водокачке создаётся насосами. на какую высоту поднимается вода, если давление, созданное насосом, равно 50кПа. Эй будущие учение помогите!И это поподробней объясните, а то в этой науке я фундук!!

Автор: Гость