ПОМОГИТЕ!ПОЖАЛУЙСТА!одиннадцатое!

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ПОМОГИТЕ!ПОЖАЛУЙСТА!одиннадцатое!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
25-всего 3+7=10(отличники и ударники ) 25-10=15(троечники) 25-100% 15-?% 15*100/25=60%
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