Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: " Проблема чести и бесчестия в песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова"!!!

Литература
Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: " Проблема чести и бесчестия в песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова"!!!
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Гость:
Сама....... . .....пиши..............
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