Как найти объём формула plèeeeeese

Математика
Как найти объём формула plèeeeeese
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Гость:
Высоту умножить на длину и ширину a*b*c
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