Найдите в тексте слова в ед. ч. П. п. , а то я не могу
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Найдите в тексте слова в ед. ч. П. п. , а то я не могу
Ответ(ы):
Гость:
На севере, на вершине, в пустыне, в крае.
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