Какое это время:я кашляю,ты кашляешь, он он кашляет,мы кашляем? зимнее! а ты как отв??тишь?
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Какое это время:я кашляю,ты кашляешь, он он кашляет,мы кашляем? зимнее! а ты как отв??тишь?
Ответ(ы):
Гость:
Настоящее время это.
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