Какое это время:я кашляю,ты кашляешь, он он кашляет,мы кашляем? зимнее! а ты как отв??тишь?

Другие предметы
Какое это время:я кашляю,ты кашляешь, он он кашляет,мы кашляем? зимнее! а ты как отв??тишь?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Настоящее время это.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
При очистке 3 кг грецких орехов получается 1 кг 100 г ядрышек.Сколько ядрышек получи??ся при очистке 24 кг орехов.Пожалуйста,с пояснениями.Спасибо ...
Ответить
Қазақ тiлi
Напишите пппоооооооожалуйста сочинение на казахском языке про игры национальные :)
Ответить
Русский язык
Урок изобразительного искуства
Ответить
Русский язык
1.Спишите загадку. Напишите отгадку. 2.Укажите наречия, образованные от прилагате??ьных. 3. Подчеркните дополнения без предлогов. Укажите часть...
Ответить
Русский язык
Стилитически нейтральный синоним слова раскошелиться
Ответить