Какое это время:я кашляю,ты кашляешь, он он кашляет,мы кашляем? зимнее! а ты как отв??тишь?

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Какое это время:я кашляю,ты кашляешь, он он кашляет,мы кашляем? зимнее! а ты как отв??тишь?

Автор: Гость