54000-840*300:10 по действиям

Математика
54000-840*300:10 по действиям
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
840*300=252000 2)252000/10=25200 3)54000-25200=28800
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