Петя задумал число.Потом прибавил к нему 4,из суммы вычел 5,к разности прибавил 2 и в результате получил число 3.Какое число задумал Петя?

Математика

Петя задумал число.Потом прибавил к нему 4,из суммы вычел 5,к разности прибавил 2 и в результате получил число 3.Какое число задумал Петя?

Автор: Гость