Петя задумал число.Потом прибавил к нему 4,из суммы вычел 5,к разности прибавил 2 и в результате получил число 3.Какое число задумал Петя?

Математика
Петя задумал число.Потом прибавил к нему 4,из суммы вычел 5,к разности прибавил 2 и в результате получил число 3.Какое число задумал Петя?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X+4-5+2=3 x+1=3 x=2 такое число 2 задумал.
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