Сравни цели и результаты немецкого наступления к концу сентября 1941 года (за 3 меся??а войны) и сделай вывод-насколько был реализован план "Барбаросса"?

Гость: Гость:

Цели:Захватить СССР примерно за 3 месяца(блицкриг) Но немцы не были готовы к отпору.Люди добровольно шли в ополчение.Так же роль сыграли танки КВ и Т-34.(До появления в 43 тигра и пантеры у немцев).Наступления было остановленно.План барбаросса был сорван