Сравни цели и результаты немецкого наступления к концу сентября 1941 года (за 3 меся??а войны) и сделай вывод-насколько был реализован план "Барбаросса"?
История
Сравни цели и результаты немецкого наступления к концу сентября 1941 года (за 3 меся??а войны) и сделай вывод-насколько был реализован план "Барбаросса"?
Ответ(ы):
Гость:
Цели:Захватить СССР примерно за 3 месяца(блицкриг) Но немцы не были готовы к отпору.Люди добровольно шли в ополчение.Так же роль сыграли танки КВ и Т-34.(До появления в 43 тигра и пантеры у немцев).Наступления было остановленно.План барбаросса был сорван
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