А)запиши отрывок из стихотворения.укажи известные тебе части речи. ой снежки,снеж??и,снежки, бой на снежной горке! ой вы,санки и коньки, радости-восторги!б)найди родственные слова,разбери их по составу.

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А)запиши отрывок из стихотворения.укажи известные тебе части речи. ой снежки,снеж??и,снежки, бой на снежной горке! ой вы,санки и коньки, радости-восторги!б)найди родственные слова,разбери их по составу.

Автор: Гость