А)запиши отрывок из стихотворения.укажи известные тебе части речи. ой снежки,снеж??и,снежки, бой на снежной горке! ой вы,санки и коньки, радости-восторги!б)найди родственные слова,разбери их по составу.
Русский язык
А)запиши отрывок из стихотворения.укажи известные тебе части речи. ой снежки,снеж??и,снежки, бой на снежной горке! ой вы,санки и коньки, радости-восторги!б)найди родственные слова,разбери их по составу.
Ответ(ы):
Гость:
Ой (Междометие) снежки,снежки,снежки (сущ), бой (сущ) на (предлог) снежной (прилагательное) горке (сущ)! ой (Междометие) вы (местоимение) ,санки (сущ) и (союз) коньки (сущ),радости-восторги (сущ)! снежки: снеж-корень, к-суффикс, и-окончание снежной-снеж-корень, н-суффикс, ой-окончание
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