Помогите пожалуйста.спишите вставляя пропущенные окончания.укажите падеж имен п??илагательных мужского рода. по крутой тропинк..горной шел домой барашек черн... и на мостик..горбат... повстречался с бел...брат..
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Помогите пожалуйста.спишите вставляя пропущенные окончания.укажите падеж имен п??илагательных мужского рода. по крутой тропинк..горной шел домой барашек черн... и на мостик..горбат... повстречался с бел...брат..
Ответ(ы):
Гость:
По крутой тропинке горной шел домой барашек черный и на мостике горбатом повстречался с белым братом Крутой И.п черный И.п белым т. п
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