Помогите сделать 5 номер.
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Помогите сделать 5 номер.
Ответ(ы):
Гость:
2what is Paul doing? he is doing his homework. how often does he do his homework? every afternoon. 3what is Mary doing? she is walking the dog. how often does she walk the dog? every morning. 4what are Bob and Paul doing? they are cooking lunch. how often do they cook lunch? every afternoon
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