Соловей-Разбойник за 3 свиста может повалить 585 человек,а его младший брат,чтобы повалить это же количество людей,должен свистнуть 5 раз. За сколько раз они могут повалить 1872 человека вместе?

Гость: Гость:

1) 585:3=195 человек повалит с 1 раза Соловей-Разбойник 2) 585:5=117 человек повалит с 1 раза брат Соловья-Разбойника 3) 195+117=312 человек повалят вместе Соловей-Разбойник и его брат 4) 1872:312=за 6 раз они могут повалить 1872 человека вместе Ответ: за 6 раз