Помогите сделать домашку

Гость: Гость:

Номер 1. Составим уравнение. За Х возьмем ширину. х+х+15+х+х+15=70 Решим уравнение. Иксы влево, числа вправо. 4х=40 х=10см Ширина прямоугольника равняется 10, а длина х+15=10+15=25см Найдем площадь треугольника. S=10×25=250см^2 Ответ: 10см и 25см - ширина и длина прямоугольника. Площадь прчмоугольника равняется 250 см^2. ____________________ Задача номер 2. 1) 10800×8=86400 -общая сумма путевок. 2) 2400×8=19200 - общая плата рабочих за все путевки 3) 86400-19200=67200 - заплатит завод за путевки Ответ: 67200