Помогите сделать морфологический разбор слова сбережёшь За пять минут
Русский язык
Помогите сделать морфологический разбор слова сбережёшь За пять минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 часть речи- глаза 2Морфея призн- начальная форма. сберечь постоянные признаки - совершенный вид, 1 спряжение, непостоянные признаки- наклонение изъявительное, число единственное, время будущее, 2 лицо, 3 в предложении является сказуемым
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