Помогите сделать номер 2 пожалуйста!

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Помогите сделать номер 2 пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так там уже у тебя сделано
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