Помогите сделать номер 28!!!! Пожалуйста
Окружающий мир
Помогите сделать номер 28!!!! Пожалуйста
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Гость:
Да можно так сказать а смысл всех пословиц нужно дружит со всеми своими знакомыми
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