Помогите сделать номер 8 и 9
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Помогите сделать номер 8 и 9
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Гость:
Извини ,не знаю,что в 9 ,но с 8-ым помогу! 1-does 2-is 3-are 4-this 5-не знаю 6-what Прости если не так поняла или не правильно сделала
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