Помогите сделать синтаксический разбор предложения. Теория без практики мертва! нужно уметь что-то делать своими руками.

Русский язык

Помогите сделать синтаксический разбор предложения. Теория без практики мертва! нужно уметь что-то делать своими руками.

Автор: Гость