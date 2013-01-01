Помогите сделать синтаксический разбор предложения. Теория без практики мертва! нужно уметь что-то делать своими руками.
Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор предложения. Теория без практики мертва! нужно уметь что-то делать своими руками.
Ответ(ы):
Гость:
теория суд без предлог мертва гл практики дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 2 км, одновременно навстречу друг другу отправились пешеход и всадник. Чему ровна скорость каждого из ни...
Математика
Русский язык