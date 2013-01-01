Помогите сделать синтаксический разбор предложения. Теория без практики мертва! нужно уметь что-то делать своими руками.

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Помогите сделать синтаксический разбор предложения. Теория без практики мертва! нужно уметь что-то делать своими руками.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
теория суд без предлог мертва гл практики дополнение
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