Помогите сделать сообщение про "Вальс"
Музыка
Помогите сделать сообщение про "Вальс"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вальс (фр. valse) — общее название бальных, социальных и народных танцев музыкального размера 3/4, исполняется преимущественно в закрытой позиции. Наиболее распространена фигура в вальсе — полный оборот в два такта с тремя шагами в каждом.Впервые вальс стал популярен в Вене в 80-х годах XVIII века, в последующие годы распространившись во многие страны. Вальс, особенно с закрытыми позициями, стал образцом для создания многих других бальных танцев. Позже были созданы многие разновидности вальса. В основном танцевали на балах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда.Скорость перв??го- 85 км\ч,а второго-70 км\ч.Поезда встретились через 5 часов.На...
Алгебра