Помогите сделать упражнение 166 срочно прошу! Вот уже два дня подряд я сижу рисую, Красок много у меня - выбирай любую. Я раскрашу целый свет В самый свой любимый цвет. Оранжевое небо,оранжевое море, Оранжевая зелень,оран...

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Помогите сделать упражнение 166 срочно прошу! Вот уже два дня подряд я сижу рисую, Красок много у меня - выбирай любую. Я раскрашу целый свет В самый свой любимый цвет. Оранжевое небо,оранжевое море, Оранжевая зелень,оранжевый верблюд, Оранжевые мамы оранжевым ребятам Оранжевые песни оранжево поют. 1.Найдите в тексте примеры нарушения лексической сочетаемости.Как вы думаете,с какой целью автор использовал этот приём? 2.Почему,по вашему мнению,было выбрано именно прилагательное оранжевый,а не какое-то другое? 3.Каково лексическое значение каждого из выделенных курсивом слов?(Свет,цвет). 4.(Не надо).

Автор: Гость