Помогите сделать упражнение 166 срочно прошу! Вот уже два дня подряд я сижу рисую, Красок много у меня - выбирай любую. Я раскрашу целый свет В самый свой любимый цвет. Оранжевое небо,оранжевое море, Оранжевая зелень,оран...
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Помогите сделать упражнение 166 срочно прошу! Вот уже два дня подряд я сижу рисую, Красок много у меня - выбирай любую. Я раскрашу целый свет В самый свой любимый цвет. Оранжевое небо,оранжевое море, Оранжевая зелень,оранжевый верблюд, Оранжевые мамы оранжевым ребятам Оранжевые песни оранжево поют. 1.Найдите в тексте примеры нарушения лексической сочетаемости.Как вы думаете,с какой целью автор использовал этот приём? 2.Почему,по вашему мнению,было выбрано именно прилагательное оранжевый,а не какое-то другое? 3.Каково лексическое значение каждого из выделенных курсивом слов?(Свет,цвет). 4.(Не надо).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Оранжевое небо,оранжевое море,оранжевая зелень,оранжевый верблюд,оранжевые мамы оранжевым ребятам оранжевые песни оранжево поют. Автор использовал много красок, чтобы было интересно читать. Вообще в тексте эти высказывания выражены для того, чтобы определить мечту ребёнка. 2. Оранжевый цвет - цвет солнца, радости. Его, по-моему мнению выбрали для того, чтобы поднять настроение и показать настроение ребёнка. 3. Ц елый свет - весь мир, все вокруг себя. Цвет - окраска, световой тон.
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