Помогите сделать задачу . задача такая . Скорость товарного поезда 76 км/ ч. Это в 3 р??за меньше, чем скорость экспресса. На сколько километров больше проедет экспресс за 4 чса, чем товарный поезд за то же время?

Математика

Помогите сделать задачу . задача такая . Скорость товарного поезда 76 км/ ч. Это в 3 р??за меньше, чем скорость экспресса. На сколько километров больше проедет экспресс за 4 чса, чем товарный поезд за то же время?

Автор: Гость