Помогите сделать задачу . задача такая . Скорость товарного поезда 76 км/ ч. Это в 3 р??за меньше, чем скорость экспресса. На сколько километров больше проедет экспресс за 4 чса, чем товарный поезд за то же время?
Математика
Помогите сделать задачу . задача такая . Скорость товарного поезда 76 км/ ч. Это в 3 р??за меньше, чем скорость экспресса. На сколько километров больше проедет экспресс за 4 чса, чем товарный поезд за то же время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость экспресса 76*6=228км.ч 228*4=912 км проедет экспресс 76*4=304 км проедет товарный поезд 912-304=608 км проедет экспресс больше чем товарный поезд
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