Помогите сделать звуко-буквенный разбор слова живут. Срочно!!

Русский язык
Помогите сделать звуко-буквенный разбор слова живут. Срочно!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Живу́т→[жывут] В слове «живу́т»: слогов—2 (жи-вут), букв—5, звуков—5: ж → [ж] : согласный, парный звонкий, непарный твёрдыйи → [ы] : гласныйв → [в] : согласный, парный звонкий, сонорный, парный твёрдыйу → [у] : гласныйт → [т] : согласный, парный глухой, парный твёрдый
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