Помогите соченить стих про зиму на английском строчек 8 плиз 3 класс и перевод

Английский язык
Помогите соченить стих про зиму на английском строчек 8 плиз 3 класс и перевод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
You я очень люблю зима very лутшая пора smallгода для детей man и я  и и ты like любим тебя  winter зима
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