Помогите соченить стих про зиму на английском строчек 8 плиз 3 класс и перевод
Английский язык
Помогите соченить стих про зиму на английском строчек 8 плиз 3 класс и перевод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
You я очень люблю зима very лутшая пора smallгода для детей man и я и и ты like любим тебя winter зима
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