Помогите сочинить математическую сказку. Темы сказок: 1. Жили-были числа; 2. Сказка ??ро ноль и единицу; 3. Как подружились арифметические действия; 4. Жила-была упрямая задача.
Математика
Помогите сочинить математическую сказку. Темы сказок: 1. Жили-были числа; 2. Сказка ??ро ноль и единицу; 3. Как подружились арифметические действия; 4. Жила-была упрямая задача.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили были числа . Жили , не тужили . Играли , веселились да и все дружили . Вдруг однажды к ним пришел злой пре злой мальчишка ! И решил , что будет королем . Но чтобы стат им нужно было разрешать пример . Но мальчишка глупый был , и не смог. Хотел уже бы убежать , но спохватила его злость ! И он сломал одно число ! Все плакали , грустили . Но тут пришел другой мальчишка . Он умный был , на счастье числам ! Решил попробовать свой ум , и воскресить число ! А чтобы ожило оно нужно было пример решить . Условие такое : ( 9:3+20-3):4 Решишь пример число узнаешь и то число в тетрадь поставят !
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