Помогите составить 10 предложений с обращением к природе

Гость: Гость:

1)Березушка, родная моя, что ж ты ветви свои раскинула? 2) Реченька-речушка, напои меня, будь добра. 3) Кто же тебя так разгневал, ветер? 4)Солнце, порадуй меня своими теплыми лучами. 5) Гроза, успокойся, моя сестренка боится.