Помогите составить 10 предложений с обращением к природе

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Помогите составить 10 предложений с обращением к природе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Березушка, родная моя, что ж ты ветви свои раскинула? 2) Реченька-речушка, напои меня, будь добра. 3) Кто же тебя так разгневал, ветер? 4)Солнце, порадуй меня своими теплыми лучами. 5) Гроза, успокойся, моя сестренка боится.
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