Помогите решить задачу по математике 2 класс. У одного многоугольника 5 углов. У др??гого на 8 больше.А у третьего на 6 меньше,чем у второго.Как называются эти многоугольники.

Математика

Помогите решить задачу по математике 2 класс. У одного многоугольника 5 углов. У др??гого на 8 больше.А у третьего на 6 меньше,чем у второго.Как называются эти многоугольники.

Автор: Гость