Помогите решить задачу по математике 2 класс. У одного многоугольника 5 углов. У др??гого на 8 больше.А у третьего на 6 меньше,чем у второго.Как называются эти многоугольники.
Математика
Помогите решить задачу по математике 2 класс. У одного многоугольника 5 углов. У др??гого на 8 больше.А у третьего на 6 меньше,чем у второго.Как называются эти многоугольники.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 углов - пятиугольник 5 + 8 = 13 углов - тринадцатиугольник 13 - 6 = 7 углов - семиугольник
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