Придумать предложения со словом толстощекая
Русский язык
Придумать предложения со словом толстощекая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толстощекий кабан съедает много желудей
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