Рассчитайте массу (г) продукта реакции, образовавшегося при горении 1,5 моль фосфора в кислороде. Это очень срочно решите грамотно и с разьясненинями.Отдам все баллы

Химия

Рассчитайте массу (г) продукта реакции, образовавшегося при горении 1,5 моль фосфора в кислороде. Это очень срочно решите грамотно и с разьясненинями.Отдам все баллы

Автор: Гость