Рассчитайте массу (г) продукта реакции, образовавшегося при горении 1,5 моль фосфора в кислороде. Это очень срочно решите грамотно и с разьясненинями.Отдам все баллы
Химия
Рассчитайте массу (г) продукта реакции, образовавшегося при горении 1,5 моль фосфора в кислороде. Это очень срочно решите грамотно и с разьясненинями.Отдам все баллы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2P2 + 5O2 = 2P2O5 - формула горения фосфора ν(P) = 2*ν(P2O5); ν(P2O5) = 0.75 моль - количество оксида фосфора m(P2O5) = 0.75 моль * 142 г/моль = 106.5 г. Ответ: масса оксида фосфора = 106,5 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
Помогите пожалуйста 1/4 часть центнера составляет ? кг 2)1/5 часть тонны составляет ?ц 3)1/10часть килограмма составляет ?кг