Рассчитайте массу (г) продукта реакции, образовавшегося при горении 1,5 моль фосфора в кислороде. Это очень срочно решите грамотно и с разьясненинями.Отдам все баллы

Химия
Рассчитайте массу (г) продукта реакции, образовавшегося при горении 1,5 моль фосфора в кислороде. Это очень срочно решите грамотно и с разьясненинями.Отдам все баллы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2P2 + 5O2 = 2P2O5 - формула горения фосфора ν(P) = 2*ν(P2O5); ν(P2O5) = 0.75 моль - количество оксида фосфора m(P2O5) = 0.75 моль * 142 г/моль = 106.5 г.  Ответ: масса оксида фосфора = 106,5 г
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