ПОМОГИТЕ пожалуйста !!характеристика фосфора и бериллия

Химия
ПОМОГИТЕ пожалуйста !!характеристика фосфора и бериллия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Фосфор —  простое вещество, типичный неметалл,элемент пятой группы и третьего периода  Cодержит в ядре 15 протонов, 16 нейтронов и 15 электронов. Строение его электронной оболочки : 2ё; 8ё; 5ё. Атомы фосфора проявляют как окислительные свойства,так и восстановительные свойства Высший оксид фосфора имеет формулу Р205. Это кислотный оксид. Он проявляет все типичные свойства кислотных оксидов. Так, например, при взаимодействии его с водой получается фосфорная кислота Берилий- щелочно-земельный металл, т.к. находится во 2 группе главной подгруппы. Атомная масса равна 9. Количество электронов 4,протонов 4, 5 нейтронов.у него 2 электронной оболочки т.к. находится во 2 периоде. на внешнем слое 2 электрона т.к. находится во второй группе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Напишите синквейн на слово: Промышленный переворот,пожалуйста !
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста 1/4 часть центнера составляет ? кг 2)1/5 часть тонны составляет ?ц 3)1/10часть килограмма составляет ?кг
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения 2,5*2 в 4 степени - 7 во 2 степени
Ответить
Математика
А) 11*2⁴ и 8*11 пожайлуста
Ответить
Українська література
Які є слова з 4 і 3 букв , 4 буква зі слова яке має 4 букви є 1 і 3 буква в слові з 3 ? Буду ??дячний за відповідь .
Ответить