ПОМОГИТЕ пожалуйста !!характеристика фосфора и бериллия

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1. Фосфор — простое вещество, типичный неметалл,элемент пятой группы и третьего периода Cодержит в ядре 15 протонов, 16 нейтронов и 15 электронов. Строение его электронной оболочки : 2ё; 8ё; 5ё. Атомы фосфора проявляют как окислительные свойства,так и восстановительные свойства Высший оксид фосфора имеет формулу Р205. Это кислотный оксид. Он проявляет все типичные свойства кислотных оксидов. Так, например, при взаимодействии его с водой получается фосфорная кислота Берилий- щелочно-земельный металл, т.к. находится во 2 группе главной подгруппы. Атомная масса равна 9. Количество электронов 4,протонов 4, 5 нейтронов.у него 2 электронной оболочки т.к. находится во 2 периоде. на внешнем слое 2 электрона т.к. находится во второй группе.