Рассмотрите рисунок какими цифрами обозначены слуховые косточки как они называю??ся

Биология
Рассмотрите рисунок какими цифрами обозначены слуховые косточки как они называю??ся
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Автор: Гость
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Гость:
Эм где рисунк????????????????
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