Найдите площадь треугольника ABC если A (3;0) B (0,0) С (0;4)
Математика
Найдите площадь треугольника ABC если A (3;0) B (0,0) С (0;4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти точки задают прямоугольный треугольник, по формуле его площадь равна половина основания на высоту, основание равно длине BA, а высота равна длине BC S = (1/2) * BA * BC = (1/2) * 3 * 4 = 6
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