Помогите составить 5 типов вопросов по английскому языку!) (общий,специальный,альтернативный,разделительный,вопрос к подлежащему) вот к этому предложению!!! These agencies are also known as boards, commissions, departments...

Английский язык

Помогите составить 5 типов вопросов по английскому языку!) (общий,специальный,альтернативный,разделительный,вопрос к подлежащему) вот к этому предложению!!! These agencies are also known as boards, commissions, departments and divisons.

Автор: Гость