Помогите составить 5 типов вопросов по английскому языку!) (общий,специальный,альтернативный,разделительный,вопрос к подлежащему) вот к этому предложению!!! These agencies are also known as boards, commissions, departments...
Английский язык
Помогите составить 5 типов вопросов по английскому языку!) (общий,специальный,альтернативный,разделительный,вопрос к подлежащему) вот к этому предложению!!! These agencies are also known as boards, commissions, departments and divisons.
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