Помогите! Составить 5 вопросов к предложению. 1)общий,2) специальный,3) альтернотивн??й,4) разделительный,5) к подлежащему. I want to be a vet too.

Английский язык
Помогите! Составить 5 вопросов к предложению. 1)общий,2) специальный,3) альтернотивн??й,4) разделительный,5) к подлежащему. I want to be a vet too.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Do you want to be a vet too? 2) Who do you want to be? 3) Do you want to be a vet or a pilot? 4) You want to be a vet too, don't you? 5) Who wants to be a vet too? Не уверен, что везде по смыслу стоит ставить too, поэтому не во всех вопросах написал его.
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