Шкала на весах начинается с 50 кг. Поэтому для определения своего веса ребята стали взвешиваться парами. Оказалось, что Коля и Толя вместе весят 57 кг, Коля и Олег - 54 кг, а Олег и Толя - 55 кг. Определите массу каждого мальчика
Математика
Шкала на весах начинается с 50 кг. Поэтому для определения своего веса ребята стали взвешиваться парами. Оказалось, что Коля и Толя вместе весят 57 кг, Коля и Олег - 54 кг, а Олег и Толя - 55 кг. Определите массу каждого мальчика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к Коля+Толя=57 и Коля+Олег=54 то Толя тяжелее Олега на 3 кг по условию Олег+Толя=55 55-3=52 кг 52:2=26 весит Олег 26+3=29 весит Толя 54-26=28 весит Коля
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