Шкала на весах начинается с 50 кг. Поэтому для определения своего веса ребята стали взвешиваться парами. Оказалось, что Коля и Толя вместе весят 57 кг, Коля и Олег - 54 кг, а Олег и Толя - 55 кг. Определите массу каждого мальчика

Математика

Шкала на весах начинается с 50 кг. Поэтому для определения своего веса ребята стали взвешиваться парами. Оказалось, что Коля и Толя вместе весят 57 кг, Коля и Олег - 54 кг, а Олег и Толя - 55 кг. Определите массу каждого мальчика

Автор: Гость