Чем покрыто тело черепахи ? что он собой представляет ?

Биология
Чем покрыто тело черепахи ? что он собой представляет ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело черепахи покрыто чешуей
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