Ребята, СРОЧНО надо написать мини-сочинение(желательно в стихотворной форме) на р??сказывание которого уйдёт 1 минута(не больше) на тему „Я расскажу вам о том, что если увидишь огонь или дым, скорее звони телефон 101"
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Ребята, СРОЧНО надо написать мини-сочинение(желательно в стихотворной форме) на р??сказывание которого уйдёт 1 минута(не больше) на тему „Я расскажу вам о том, что если увидишь огонь или дым, скорее звони телефон 101"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горела спичка. Огонь перескочил и загорелась полка. За полкой шкаф, За шкафом шторы... Но вспомнил я тогда. Что мама говорила: "Телефон и номер 101". Ну как то так.
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