Ребята, СРОЧНО надо написать мини-сочинение(желательно в стихотворной форме) на р??сказывание которого уйдёт 1 минута(не больше) на тему „Я расскажу вам о том, что если увидишь огонь или дым, скорее звони телефон 101"

Другие предметы
Ребята, СРОЧНО надо написать мини-сочинение(желательно в стихотворной форме) на р??сказывание которого уйдёт 1 минута(не больше) на тему „Я расскажу вам о том, что если увидишь огонь или дым, скорее звони телефон 101"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горела спичка. Огонь перескочил и загорелась полка. За полкой шкаф, За шкафом шторы... Но вспомнил я тогда. Что мама говорила: "Телефон и номер 101". Ну как то так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Залив , названный в честь спикера палаты общин , открытый в 1778году Джеймсом Куком
Ответить
Литература
Вітальне слово на честь поліанни
Ответить
Алгебра
3(х-2)=5х+3 полное решение
Ответить
Химия
В ряду химических элементов Na-K-Cs 1.увеличиваются радиусы атомов 2.увеличивается электроотрицательность 3.усиливаются кислотные свойства и...
Ответить
Информатика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ЗАДАЧИ ПО ПАСКАЛЮ, НАПИШИТЕ РЕШЕНИЕ УМОЛЯЮ!!!))) 1.Даны ??ва числа. Определить,какое из них больше. Вывести знак ">...
Ответить