Ребята, СРОЧНО надо написать мини-сочинение(желательно в стихотворной форме) на р??сказывание которого уйдёт 1 минута(не больше) на тему „Я расскажу вам о том, что если увидишь огонь или дым, скорее звони телефон 101"

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Ребята, СРОЧНО надо написать мини-сочинение(желательно в стихотворной форме) на р??сказывание которого уйдёт 1 минута(не больше) на тему „Я расскажу вам о том, что если увидишь огонь или дым, скорее звони телефон 101"

Автор: Гость