Залив , названный в честь спикера палаты общин , открытый в 1778году Джеймсом Куком

География
Залив , названный в честь спикера палаты общин , открытый в 1778году Джеймсом Куком
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Залив Кука (англ. Cook Inlet), Кенайский залив — залив Тихого океана
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