В ряду химических элементов Na-K-Cs 1.увеличиваются радиусы атомов 2.увеличивается электроотрицательность 3.усиливаются кислотные свойства их высших оксидов 4.возрастает значение высшей степени окисления 5.увеличивается ч...

Химия

В ряду химических элементов Na-K-Cs 1.увеличиваются радиусы атомов 2.увеличивается электроотрицательность 3.усиливаются кислотные свойства их высших оксидов 4.возрастает значение высшей степени окисления 5.увеличивается число электронов во внешнем электронном слое атомов

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