В ряду химических элементов Na-K-Cs 1.увеличиваются радиусы атомов 2.увеличивается электроотрицательность 3.усиливаются кислотные свойства их высших оксидов 4.возрастает значение высшей степени окисления 5.увеличивается ч...

Химия
В ряду химических элементов Na-K-Cs 1.увеличиваются радиусы атомов 2.увеличивается электроотрицательность 3.усиливаются кислотные свойства их высших оксидов 4.возрастает значение высшей степени окисления 5.увеличивается число электронов во внешнем электронном слое атомов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) увеличиваются радиусы атомов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ЗАДАЧИ ПО ПАСКАЛЮ, НАПИШИТЕ РЕШЕНИЕ УМОЛЯЮ!!!))) 1.Даны ??ва числа. Определить,какое из них больше. Вывести знак ">...
Ответить
Физика
R1=4om R2=5om R3=10om R4=30om R5=3om Uab=40В Найти R и I
Ответить
Українська мова
Синонимы к словам на украинском языке сильний, яскравий, прямий, прямо, богатий, солодкий,свiтлий
Ответить
Русский язык
Существительное "слово" - что обозначает ???
Ответить
Английский язык
Помогите плиз прошу нужна помощ
Ответить