В ряду химических элементов Na-K-Cs 1.увеличиваются радиусы атомов 2.увеличивается электроотрицательность 3.усиливаются кислотные свойства их высших оксидов 4.возрастает значение высшей степени окисления 5.увеличивается ч...
Химия
В ряду химических элементов Na-K-Cs 1.увеличиваются радиусы атомов 2.увеличивается электроотрицательность 3.усиливаются кислотные свойства их высших оксидов 4.возрастает значение высшей степени окисления 5.увеличивается число электронов во внешнем электронном слое атомов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) увеличиваются радиусы атомов
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