3(х-2)=5х+3 полное решение
Алгебра
3(х-2)=5х+3 полное решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(x-2)=5x+3 3x-6=5x+3 3x-5x=6+3 -2x=9 x=-4,5
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