Вітальне слово на честь поліанни
Литература
Вітальне слово на честь поліанни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбираете своего литературного героя. Если это воин, но поздравляете его с победой над врагом. Если это женщина, скажите ей о ее красоте. Если умная, об уме. Если человек чего-то добился, поздравьте, скажите, как это полезно обществу. В общем, похвалите, это что-то среднее между поздравлением своему родственнику в открытке и тостом.
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