Вітальне слово на честь поліанни

Гость: Гость:

Выбираете своего литературного героя. Если это воин, но поздравляете его с победой над врагом. Если это женщина, скажите ей о ее красоте. Если умная, об уме. Если человек чего-то добился, поздравьте, скажите, как это полезно обществу. В общем, похвалите, это что-то среднее между поздравлением своему родственнику в открытке и тостом.