Преобразуйте в многочлен а) (m+y)^2 б) (с-d)^2 в) (x+9)^2 г) (8-a)^2 срочно даю 58 баллов.

Алгебра
Преобразуйте в многочлен а) (m+y)^2 б) (с-d)^2 в) (x+9)^2 г) (8-a)^2 срочно даю 58 баллов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)m^2+2my+y^2;b)c^2-2cd+d^2;в)x^2+18x+81;г)64-16a+a^2
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