Преобразуйте в многочлен а) (m+y)^2 б) (с-d)^2 в) (x+9)^2 г) (8-a)^2 срочно даю 58 баллов.

Алгебра

Преобразуйте в многочлен а) (m+y)^2 б) (с-d)^2 в) (x+9)^2 г) (8-a)^2 срочно даю 58 баллов.

Автор: Гость