Как будет калонка и глобус
Английский язык
Как будет калонка и глобус
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Гость:
Globe - глобус speaker, loudspeaker - колонка
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