Помогите пожалуйста! Внимательно прочтите текст. Найдите исторические ошибки, о??метьте их и напишите события и явления, которые действительно имели место. Текст: В начале Х| в. Русская земля изнемогала от княжеских раздоров...
История
Помогите пожалуйста! Внимательно прочтите текст. Найдите исторические ошибки, о??метьте их и напишите события и явления, которые действительно имели место. Текст: В начале Х| в. Русская земля изнемогала от княжеских раздоров, печенеги совершали грабительские набеги. По инициативе Владимира Святославича Святого в 1197 г. князья собрались в городе Любече. Князья решили, что отныне «каждый да держит отчину свою». В результате произошло объединение, а не разделение Руси. В середине X|| в. Русь раскололась на 15 самостоятельных земель-княжеств. Наиболее крупными были Турово-Пинмкое княжество и Новгородская земля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимира Святославочича (СВЯТОГО ошибка) поизошла раздробленность государвст - княжеств Туророво-Пимнское на правильно ТО ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ПРАВИЛЬНО
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите придумать текст на английском под названием ,,My favorite season '' не больше 7 пр??дложений желательно про зиму и для 3 класса лёгкий д...
Математика
Алгебра