Помогите пожалуйста! Внимательно прочтите текст. Найдите исторические ошибки, о??метьте их и напишите события и явления, которые действительно имели место. Текст: В начале Х| в. Русская земля изнемогала от княжеских раздоров...

История

Помогите пожалуйста! Внимательно прочтите текст. Найдите исторические ошибки, о??метьте их и напишите события и явления, которые действительно имели место. Текст: В начале Х| в. Русская земля изнемогала от княжеских раздоров, печенеги совершали грабительские набеги. По инициативе Владимира Святославича Святого в 1197 г. князья собрались в городе Любече. Князья решили, что отныне «каждый да держит отчину свою». В результате произошло объединение, а не разделение Руси. В середине X|| в. Русь раскололась на 15 самостоятельных земель-княжеств. Наиболее крупными были Турово-Пинмкое княжество и Новгородская земля.

Автор: Гость